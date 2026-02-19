THE WIND WEAVER TESSITRICE DI VENTO di Julie Johnson | Recensione

The Wind Weaver. Tessitrice di Vento é il primo romantasy di Julie Johnson, edito in Italia da Harper Collins italia e tradotto da Ilaria Katerinov. Trama. Nel mondo di Anwyvn devastato dalla guerra, dove la magia è vista come un flagello, i mezzosangue come Rhya Fleetwood vengono braccati e impiccati a vista. La sua esecuzione, però, viene interrotta dall’intervento provvidenziale del Comandante Falce, un misterioso mercenario molto più terrificante di quelli che la vogliono uccidere. Convinta di essere caduta dalla padella nella brace, Rhya si ritrova a lottare per la vita nelle fredde distese delle Terre del Nord. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

