Il clan di Scampia voleva il Parco Verde le stese per impossessarsi della piazza di spaccio 3 in manette

Tre persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione della squadra mobile napoletana, che ha smantellato un gruppo legato al clan di Scampia. Le indagini hanno rivelato che il clan aveva tentato di controllare il Parco Verde di Caivano attraverso una serie di scontri armati, definiti come stese, con l’obiettivo di prendere il controllo della piazza di spaccio locale.

Caivano: stese per impossessarsi del Parco Verde, questa la strategia della C.O. napoletana di Scampia. A ricostruire dinamiche e movente i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, che all'alba hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Sgominata piazza di spaccio del clan a Scampia, 28 arrestiTempo di lettura: 2 minuti Ventiquattro persone in carcere e quattro ai domiciliari per traffico di droga. Il clan Amato-Pagano gestiva la piazza di spaccio nella Trentatre di Scampia: 28 arrestiNella piazza di spaccio, collocata nella cosiddetta Trentatre di Scampia, periferia Nord di Napoli, si spacciavano principalmente kobret e cocaina. Argomenti più discussi: Stesa dei clan di Scampia per la droga del Parco Verde, tre arresti; Il clan di Scampia voleva il Parco Verde, le stese per impossessarsi della piazza di spaccio, 3 in manette; Caivano, stesa al Parco Verde: tre arresti, ipotesi guerra per il controllo del territorio / VIDEO; Caivano, la stesa per impossessarsi del territorio: tre arresti. "Al PArCo verde con Emilio" è un laboratorio interamente realizzato all'aperto e ispirato alle avventure del gabbiano Emilio, personaggio che anima le attività del nostro Servizio Educazione, Didattica e Formazione e che accompagna bambini e bambine alla s - facebook.com facebook