Sgominata piazza di spaccio del clan a Scampia 28 arresti

Questa operazione ha portato allo sgombero di una piazza di spaccio nel quartiere di Scampia, con 28 persone arrestate e altre 24 in carcere o agli arresti domiciliari. L'intervento delle forze dell'ordine ha contribuito a rafforzare la sicurezza locale, contrastando efficacemente il traffico di droga e riducendo l'influenza del clan.

Tempo di lettura: 2 minuti Ventiquattro persone in carcere e quattro ai domiciliari per traffico di droga. E’ il risultato di un’articolata attività di indagine, svolta da personale della Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Procura di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia – avviata nella primavera del 2022 a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Il pentito aveva parlato dell’esistenza di una piazza di spaccio di kobret e cocaina operante nella cosiddetta Trentatre di Scampia (ex lotto SC3 di via Arcangelo Ghisleri) e riconducibile al clan camorristico degli Amato – Pagano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sgominata piazza di spaccio del clan a Scampia, 28 arresti Approfondimenti su Scampia Piazza Castel Volturno, sgominata piazza di spaccio al “Royal Residence”: 11 arresti Nella giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno smantellato una piazza di spaccio al Le strade di Scampia e Napoli inondate di eroina e crack: maxi blitz all’alba: 28 arresti contro il clan Amato-Pagano Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il clan Amato-Pagano, noto come gli Scissionisti, sequestrando droga e arrestando 28 persone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Clan egemone sequestra uomo per occupare casa a Scampia: 7 arresti Ultime notizie su Scampia Piazza Argomenti discussi: Operazione game over. Sgominata una piazza di spaccio. 14 arresti; Droga da Spagna e nord Europa all'Italia, base in Svizzera: la banda internazionale; Sgominata a Trieste una rete di spaccio: dieci arresti e sequestri per quasi due chili di cocaina; Sgominata piazza di spaccio a Randazzo: 14 indagati. Sgominata piazza di spaccio del clan a Scampia, 28 arrestiVentiquattro persone in carcere e quattro ai domiciliari per traffico di droga. ansa.it Catania: Operazione Game over, sgominata una piazza di spaccio con 14 arrestii Carabinieri di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia nei confronti di 14 persone responsabili di detenzione ai fini di spaccio ... ilmetropolitano.it Catania: Operazione “Game over”, sgominata una piazza di spaccio con 14 arresti - https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/26/catania-operazione-game-over-sgominata-una-piazza-di-spaccio-con-14-arresti/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook Sgominata piazza di spaccio a Randazzo: 14 indagati x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.