Il clan Amato-Pagano gestiva la piazza di spaccio nella Trentatre di Scampia | 28 arresti
Questa notizia descrive l'operazione che ha portato all’arresto di 28 persone legate al clan Amato-Pagano, coinvolto nella gestione di una piazza di spaccio nella zona di Trentatre di Scampia, a Napoli. L'indagine evidenzia l’attività di distribuzione di droghe come kobret e cocaina, evidenziando l'importanza delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata nel quartiere.
Nella piazza di spaccio, collocata nella cosiddetta Trentatre di Scampia, periferia Nord di Napoli, si spacciavano principalmente kobret e cocaina.🔗 Leggi su Fanpage.it
Questa operazione ha portato allo sgombero di una piazza di spaccio nel quartiere di Scampia, con 28 persone arrestate e altre 24 in carcere o agli arresti domiciliari.
Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione contro il clan Amato-Pagano, noto come gli Scissionisti, sequestrando droga e arrestando 28 persone.
Blitz all’alba contro il clan Amato-Pagano, 28 arrestiRicostruita rete dello spaccio da Chiaiano a Miano, dai Colli Aminei alla zona ospedaliera, fino al fortino della cosiddetta Trentatré ... internapoli.it
Napoli, blitz antidroga nella piazza della Trentatré: colpo al clan Amato-Pagano, 28 arrestiNAPOLI (rgl) – Un’operazione imponente, decine di uomini in campo e un’intera rete criminale smantellata. È questo il bilancio del blitz scattato stamattina nel quartiere Scampia a Napoli, dove la Pol ... ilgiornalelocale.it
Le intercettazioni rivelano il nuovo giro di droga targato clan Amato-Pagano. Per un pusher fuori zona si è rischiata anche la faida con i Lo Russo - facebook.com facebook
