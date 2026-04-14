Il casus belli elezioni di Agrigento scoppia a Palermo la Dc fa tremare il governo | Diteci se non facciamo più parte della maggioranza
Il conflitto tra le forze politiche si è intensificato a Palermo durante un incontro tra i capigruppo dell'Assemblea Regionale Siciliana e alcuni rappresentanti della Regione. Il tema principale riguardava le elezioni anticipate a Agrigento, che ha portato a tensioni tra i partiti. La Democrazia Cristiana ha chiesto chiarimenti sulla propria posizione nella maggioranza, generando un clima di incertezza politica.
Il “casus belli” Agrigento è deflagrato a Palermo. L'incontro dei capigruppo Ars con il presidente della Regione, Renato Schifani, l'assessore Alessandro Aricò e il presidente dell'assemblea regionale Gaetano Galvagno ha fatto platealmente scoppiare il conflitto. Che al momento non è ancora.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dionisi fa tremare il Palermo, ma Pohjanpalo è una sentenza: Empoli battuto 3-2, secondo posto più vicinoUna vittoria sofferta e in rimonta, sotto il diluvio del Renzo Barbera: il Palermo batte 3-2 l’Empoli dell’ex Dionisi (fischiatissimo dallo stadio)...
Fa solo i suoi interessi!”. L’accusa gravissima che fa tremare il governoNel corso della seconda edizione della Franco Frattini Lecture, tenuta nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, l’ex presidente del governo...