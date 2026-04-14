Il casus belli elezioni di Agrigento scoppia a Palermo la Dc fa tremare il governo | Diteci se non facciamo più parte della maggioranza

Da agrigentonotizie.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto tra le forze politiche si è intensificato a Palermo durante un incontro tra i capigruppo dell'Assemblea Regionale Siciliana e alcuni rappresentanti della Regione. Il tema principale riguardava le elezioni anticipate a Agrigento, che ha portato a tensioni tra i partiti. La Democrazia Cristiana ha chiesto chiarimenti sulla propria posizione nella maggioranza, generando un clima di incertezza politica.

Il “casus belli” Agrigento è deflagrato a Palermo. L'incontro dei capigruppo Ars con il presidente della Regione, Renato Schifani, l'assessore Alessandro Aricò e il presidente dell'assemblea regionale Gaetano Galvagno ha fatto platealmente scoppiare il conflitto. Che al momento non è ancora.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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