Il casus belli elezioni di Agrigento scoppia a Palermo la Dc fa tremare il governo | Diteci se non facciamo più parte della maggioranza

Il conflitto tra le forze politiche si è intensificato a Palermo durante un incontro tra i capigruppo dell'Assemblea Regionale Siciliana e alcuni rappresentanti della Regione. Il tema principale riguardava le elezioni anticipate a Agrigento, che ha portato a tensioni tra i partiti. La Democrazia Cristiana ha chiesto chiarimenti sulla propria posizione nella maggioranza, generando un clima di incertezza politica.