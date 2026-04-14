Il caso San Prospero Dsu | La residenza non è abbandonata Seguite altre priorità

Il caso San Prospero continua a suscitare attenzione, con il Dsu che ha dichiarato che la residenza in questione non è abbandonata e invita a concentrarsi su altre priorità. Recentemente, il Comitato San Prospero ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla creazione del progetto Siena Next Hub, senza modificare la posizione ufficiale sulla residenza. La discussione si mantiene aperta tra le parti coinvolte, mentre le autorità e i rappresentanti continuano a seguire lo sviluppo della situazione.

Dopo le dichiarazioni del Comitato San Prospero, che guardano alla costituzione del Siena Next Hub, e quindi al reperimento dei fondi per la messa in sicurezza della residenza di via XXIV maggio con positività ma puntando il dito sulla tardività dell’intervento, arrivato solo dopo un lungo dibattito pubblico e mediatico, interviene nuovamente sul tema anche l’azienda per il diritto allo studio. Il Dsu Toscana, fa sapere con una nota, "non ha abbandonato la residenza XXIV maggio, anzi, la considera una struttura strategica. Però, trovandosi davanti a una serie di ataviche problematiche, ha dovuto dare delle priorità: la certificazione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso San Prospero. Dsu: "La residenza non è abbandonata. Seguite altre priorità" Leggi anche: Perugia, lavori in via San Prospero: come cambia la viabilità Calcio. Seconda: vince il San Prospero NavacchioPisa 9 febbraio 2026 – In Seconda Categoria la ventesima giornata di campionato ha registrato tre pareggi per 1 – 1, due vittorie esterne per 1 – 2 e... Argomenti più discussi: Il caso San Prospero. Dsu: La residenza non è abbandonata. Seguite altre priorità; Lavori studentato a San Prospero entro 4 anni. Dsu: Servono 6 milioni. L'edificio per noi è strategico; Al Museo diocesano di Reggio Calabria una Mostra e un Convegno in occasione del rientro del dipinto di San Prospero dal restauro; Al via inProspero 2026, due giorni di eventi tra gusto e vintage nel cuore della città. Nuovi lavori in via San Prospero Fino al 24 aprile lavori in corso, tra strade chiuse e modifiche alla viabilità, cambia tutto. Tu ci passi spesso Hai già trovato difficoltà Scrivicelo nei commenti #lavoristradali - facebook.com facebook