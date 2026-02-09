Perugia lavori in via San Prospero | come cambia la viabilità

Il Comune di Perugia ha annunciato modifiche alla circolazione in via San Prospero. Da oggi, tra il civico 19 e via XX Settembre, alcune strade saranno temporaneamente chiuse o percorribili con alternative. I lavori, iniziati questa settimana, richiedono queste variazioni per permettere i lavori di manutenzione. Chi passa da quella zona dovrà fare attenzione ai segnali temporanei e pianificare eventuali percorsi alternativi. La durata prevista delle modifiche non è ancora stata comunicata.

Lavori in via San Prospero, modifiche alla viabilità.Il Comune di Perugia, con ordinanza 184 del 4 febbraio 2026, comunica che sono previste alcune modifiche alla circolazione stradale in via San Prospero, nel tratto compreso fra il civico 19 e via XX Settembre, a causa di lavori che.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

