Calcio Seconda | vince il San Prospero Navacchio

La squadra del San Prospero Navacchio ha conquistato una vittoria importante nel campionato di Seconda Categoria. Nella ventesima giornata, hanno battuto in casa una delle avversarie, portandosi a casa i tre punti. La giornata si è conclusa con tre pareggi e alcune vittorie esterne, ma il risultato del San Prospero Navacchio spicca come una delle poche vittorie interne. La partita tra Corazzano e Capanne, invece, è stata rinviata per maltempo.

Pisa 9 febbraio 2026 – In Seconda Categoria la ventesima giornata di campionato ha registrato tre pareggi per 1 – 1, due vittorie esterne per 1 – 2 e due vittoria interne nelle sette gare disputate, dato che Corazzano – capanne è stata rinviata per impraticabilità di campo. Diciassette reti realizzate, nove in casa ed otto in trasferta. Dopo un terzo esatto di campionato il Crespina è lanciatissimo verso la promozione diretta con i suoi quarantasette punti in classifica, nove in più di Castelfranco e Corazzano (trentotto). In questo turno i biancorossi hanno battuto 2 – 1 il Tirrenia che si ritrova penultimo con diciotto punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

