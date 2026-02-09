Calcio Seconda | vince il San Prospero Navacchio

La squadra del San Prospero Navacchio ha conquistato una vittoria importante nel campionato di Seconda Categoria. Nella ventesima giornata, hanno battuto in casa una delle avversarie, portandosi a casa i tre punti. La giornata si è conclusa con tre pareggi e alcune vittorie esterne, ma il risultato del San Prospero Navacchio spicca come una delle poche vittorie interne. La partita tra Corazzano e Capanne, invece, è stata rinviata per maltempo.

Pisa 9 febbraio 2026 – In Seconda Categoria la ventesima giornata di campionato ha registrato tre pareggi per 1 – 1, due vittorie esterne per 1 – 2 e due vittoria interne nelle sette gare disputate, dato che Corazzano – capanne è stata rinviata per impraticabilità di campo. Diciassette reti realizzate, nove in casa ed otto in trasferta. Dopo un terzo esatto di campionato il Crespina è lanciatissimo verso la promozione diretta con i suoi quarantasette punti in classifica, nove in più di Castelfranco e Corazzano (trentotto). In questo turno i biancorossi hanno battuto 2 – 1 il Tirrenia che si ritrova penultimo con diciotto punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Seconda: vince il San Prospero Navacchio Approfondimenti su San Prospero Navacchio Calcio dilettanti. Mercoledì San Prospero-Falk. Tre squalificati in Eccellenza Mercoledì sera si gioca la sfida tra San Prospero e Falk, due squadre di calcio dilettanti. Calcio. Seconda: Crespina capolista, Pontasserchio vince il derby La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Prospero Navacchio Argomenti discussi: Calcio, Seconda Categoria: Gambolò vince e tenta la fuga (1-3), Gravellonese ferma il Certosa (0-1); Calcio: vince l'Union LC, sconfitta per l'Asiago; PESSINA AL 86’ PIEGA L’AVELLINO: IL MONZA VINCE 2-1 ED È SECONDO; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo. Calcio, Serie D: l’Igea Virtus pareggia a Enna ma rimane prima, vince il MessinaLa Nuova Igea Virtus pareggia 1-1 in trasferta contro l'Enna, nella sfida valida per la ventiduesima giornata del Campionato di ... 98zero.com Calcio serie C, il Brescia in dieci vince 0-2 a Gorgonzola e prende il secondo postoI biancazzurri di Corini conquistano con Crespi e Balestrero un importante successo in casa della Giana Erminio. e sorpassano il Lecco in classifica. quibrescia.it "Villa San Prospero" Parma (Parma Centro) Prezzo: € 690.000 A pochi minuti dal centro di Parma, in una zona tranquilla e immersa nel verde, Splendida proprietà semindipendente davvero rara composta da un elegante porzione di Antico Casale di pregio, ri facebook San Prospero, prega per noi! Cirillo Manicardi, La visione di San Prospero (1910). Mostra "La riscoperta del dipinto di Cirillo Manicardi per Reggio Calabria", Battistero di San Giovanni Battista, Piazza del Duomo, Reggio Emilia. Fino al 25 febbraio. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.