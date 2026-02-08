Conclave i voti del cardinale Parolin alla fine non confluirono su Prevost

Questa mattina si sono concluse le votazioni del conclave senza che il cardinale Parolin abbia deciso di sostenere il candidato Prevost. Le urne si sono aperte e chiuse più volte, ma i voti non sono mai stati abbastanza per eleggere il nuovo Papa. Restano ancora incerte le prossime mosse dei cardinali, che continuano a discutere e a negoziare dietro le quinte.

Ricostruire gli avvenimenti, le alleanze e l'evoluzione delle votazioni che hanno portato all'elezione del Romano Pontefice è sempre un lavoro assai complesso. Spesso ci vogliono anni per arrivare a mettere insieme testimonianze concesse sotto protezione di anonimato, confrontare dati e racconti talvolta in totale contrapposizione l'uno con l'altro, verificare l'esattezza di ricordi offuscati dalla senilità di molti protagonisti. E poi c'è quel segreto assoluto che tutti i cardinali sono tenuti a rispettare giurando sulla Costituzione (quella vigente è ancora oggi la «Universi Dominici Gregis» emanata da Giovanni Paolo II nel 1996

