Il caso del cardinale beccato con il telefono in tasca durante il Conclave che ha eletto Leone XIV

Durante il Conclave che ha portato all’elezione di Leone XIV, un cardinale è stato sorpreso con un telefono in tasca mentre si trovava nella Cappella Sistina. L’episodio si è verificato mentre i 133 cardinali elettori si riunivano per scegliere il nuovo pontefice, un fatto che ha attirato l’attenzione e ha suscitato molte discussioni.

L'anno scorso mentre il mondo aspettava con il fiato sospeso la fumata bianca, all'interno della Cappella Sistina è successa una cosa mai vista prima: uno dei 133 cardinali elettori si è seduto tra i banchi della votazione con un telefono in tasca. L'episodio è raccontato nel nuovo libro The Election of Pope Leo XIV, firmato dai vaticanisti Gerard O'Connell ed Elisabetta Piqué. Un racconto basato su mesi di interviste e rivelazioni ottenute nel totale anonimato che svela quanto sia diventato difficile, nel 2026, tenere il mondo fuori dalla porta, anche se quella porta è protetta da controlli e tecnologie sofisticate. Tutto è successo poco prima del primo scrutinio.