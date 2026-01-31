Il mutuo può diventare un cappio | quando i tassi smettono di proteggere i redditi

I tassi sui mutui salgono di nuovo, e questa volta rischiano di mettere in difficoltà chi ha scelto di indebitarsi in modo lungo. Dopo anni in cui il tasso fisso era la soluzione più sicura, molte famiglie si ritrovano a fare i conti con aumenti che mettono in crisi il loro budget. Chi aveva sottoscritto un mutuo a tasso variabile ora si trova con rate più salate, e c’è chi comincia a chiedersi se abbia fatto bene a non optare per il fisso. La situazione si fa complicata, e il rischio che il mutuo div

Per anni ho consigliato una cosa sola a chi si accingeva a contrarre un mutuo, soprattutto se intendeva rimborsarlo in tempi lunghi: tasso fisso. Non per prudenza borghese, perché "così si dorme tranquilli", ma per aritmetica elementare. E quando parlo di mutuo non mi riferisco solo a quello ipotecario per l'acquisto della casa, ma a qualsiasi forma di indebitamento a medio-lungo termine, garantito o meno, dal mutuo tradizionale ai prestiti strutturati che accompagnano scelte di vita, di consumo o di riorganizzazione finanziaria. In un mondo di tassi in discesa e redditi immobili, fissare il costo del denaro era il modo più razionale per evitare che, al primo cambio di ciclo, il mutuo si trasformasse in una scommessa.

