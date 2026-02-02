Un cambiamento silenzioso nel cibo può salvare migliaia di vite

Nei supermercati europei si nota già una piccola differenza nei prodotti più venduti. Un lieve calo nel contenuto di sodio potrebbe sembrare poca cosa, ma potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte per migliaia di persone. Gli esperti sottolineano che questa modifica, anche se sottile, può contribuire a ridurre i casi di malattie legate alla pressione alta e salvare decine di migliaia di vite ogni anno.

Un lieve abbassamento del contenuto di sodio nei cibi comuni potrebbe salvare decine di migliaia di vite ogni anno in Europa. Studi recenti condotti in Francia e nel Regno Unito hanno dimostrato che interventi minuti, quasi impercettibili, sulla formulazione di prodotti di largo consumo — come il pane, i formaggi, i salumi e altri alimenti preparati — possono generare effetti sanitari straordinari. Non si tratta di cambiamenti radicali, né di scelte individuali, ma di piccole modifiche tecniche che si traducono in grandi benefici collettivi. In Francia, una riduzione media di 0,35 grammi di sale al giorno per persona, concentrata soprattutto sul pane, potrebbe evitare circa 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cibo Sodio

Ultime notizie su Cibo Sodio

