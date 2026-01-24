Chi sono gli ex di Corinne Clery e chi è il padre del figlio Alexandre | Sono stata una mamma bambina oggi sono 8 anni che non parlo con lui

Corinne Clery, attrice francese nota nel cinema italiano, ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nel 1967, dal suo primo matrimonio con il produttore Hubert Wayaffe. Dopo anni di relazione, i rapporti tra madre e figlio si sono interrotti, e Clery afferma di non aver più parlato con lui da otto anni. Questa storia riflette le complessità delle relazioni familiari e il passare del tempo tra passato e presente.

Corinne Clery ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nato nel 1967 dal matrimonio con il primo ed ex marito, il produttore cinematografico Hubert Wayaffe. L’attrice ha avuto anche una relazione con l’arredatore Beppe Ercole, sposato nel 2004 e scomparso nel 2010. «Sono stata una mamma bambina, non avevo neanche 19 anni quando ho avuto mio figlio. Ho vissuto un anno con mio marito, non aveva questi grandi sentimenti verso mio figlio» confessò lei ai tempi della partecipazione all’ Isola dei Famosi, nel 2023. E ancora: « Ho dovuto fare tutto da sola e avevo tante responsabilità. Avevo questo fagottino tutto il giorno con me, ho viaggiato per tutto il mondo con lui». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

