Sradicano e portano via la cassaforte | rubati un Rolex da 15 mila euro gioielli di famiglia e contanti

Un furto ha interessato una abitazione, durante il quale è stata sottratta una cassaforte contenente un Rolex del valore di 15 mila euro, gioielli di famiglia e circa 300 euro in contanti. L’episodio si è verificato senza che i proprietari si rendessero conto dell’accaduto, lasciando spazio a indagini per identificare i responsabili.

Ritenendo che fossero al sicuro, preziosi e contanti erano stati lasciati nell'abitazione disabitata: l'impiegato sessantunenne è stato allertato dal vicino di casa che durante la notte aveva sentito forti rumori Sradicata e portata via la cassaforte dove c'era un Rolex da 15 mila euro, diversi monili in oro e circa 300 euro in contanti. A essere “visitata”, nottetempo, è stata l'abitazione - disabitata - di un impiegato sessantunenne di Canicattì. Un uomo che è stato allertato dal vicino di casa che, durante la notte, aveva sentito dei forti rumori. E sapendo che la residenza, da tempo, non era popolata, s'è allarmato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Un altro furto in abitazione si è verificato ad Agrigento, questa volta in via Papa Luciani.

