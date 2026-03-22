L'Iran ha limitato le operazioni nello Stretto di Hormuz, una delle principali vie di passaggio del petrolio nel mondo, compiendo un gesto che ha avuto ripercussioni sul settore energetico globale. Questa mossa rappresenta un'azione senza precedenti nel contesto delle attività nel tratto di mare strategico. La decisione ha attirato l'attenzione internazionale, mentre le autorità iraniane hanno comunicato le nuove restrizioni.

L’Iran ha limitato le operazioni nello Stretto di Hormuz sferrando un colpo senza precedenti al settore energetico globale. In risposta all’operazione militare congiunta degli Stati Uniti e di Israele, in sostanza, Teheran ha deciso di bloccare il passaggio di gran parte del traffico commerciale. “Gran parte del traffico” non vuol dire però tutto. Già, perché gli ayatollah stanno riservando eccezioni strategiche a pochi partner selezionati, tra cui India e Cina. Ecco che cosa sta succedendo. Cosa succede nello Stretto di Hormuz. Lo Stretto di Hormuz collega il Golfo Persico al Mare Arabico, ed è un passaggio vitale per il petrolio e il gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Hanno aggirato il blocco di Hormuz”: cosa c'è dietro la mossa dell'Iran

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Perché Hormuz è difficilissimo da prendere militarmente. Lo stretto è largo appena 39 km nel punto più ampio. Le acque basse costringono le superpetroliere in due stretti corridoi, uno per entrare e uno per uscire. Spazio per manovrare: quasi zero x.com