Il Baffo della Camorra Così il clan Senese si è mangiato i ristoranti della Tuscolana

Un'indagine ha portato alla luce come il clan Senese abbia gestito i ristoranti lungo la via Tuscolana, utilizzando attività legate alla criminalità organizzata. La presenza di queste imprese ha coinvolto locali frequentati da molti cittadini, con un nome in codice che richiama il

Roma non è solo la città del potere politico, è la città dove il potere criminale si fa impresa, si siede a tavola e ordina il conto. Le motivazioni della sentenza della corte suprema di Cassazione sull'inchiesta 'Affari di famiglia' mette un sigillo tombale sulle strategie di infiltrazione del.🔗 Leggi su Romatoday.it Mafia a Roma, la Cassazione: "Il ristorante Da Baffo controllato dal clan Senese"La Cassazione ha stabilito il ruolo dominante del clan Senese nella gestione occulta del ristorante romano, formalmente intestato a Mauro Caroccia,... Caroccia, il clan Senese e i capitali investititi nei ristoranti: perché la Cassazione ha confermato l’aggravante mafiosaLe intercettazioni “danno conto degli investimenti operati da Angelo Senese nella attività di ristorazione, nella quale lo stesso Mauro Caroccia...