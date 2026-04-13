Caroccia il clan Senese e i capitali investititi nei ristoranti | perché la Cassazione ha confermato l’aggravante mafiosa

La Cassazione ha confermato l’aggravante mafiosa nel procedimento riguardante il clan Senese e i loro investimenti nel settore della ristorazione. Le intercettazioni hanno documentato come Angelo Senese fosse coinvolto in attività di investimento in ristoranti, con Mauro Caroccia che ha riferito della presenza storica dei Senese nel settore e dell’importanza delle risorse del clan per mantenere attiva l’impresa.

Le intercettazioni “danno conto degli investimenti operati da Angelo Senese nella attività di ristorazione, nella quale lo stesso Mauro Caroccia aveva riferito la risalente presenza dei Senese, le cui risorse erano necessarie per consentire la prosecuzione dell’impresa. È dimostrato l’interesse di Angelo Senese anche alla sua gestione (l’acquisto di un ‘pacchetto’ per la pubblicità) e la sua effettiva titolarità (diretta o attraverso il figlio, fatto assumere in nero nel ristorante con una paga al di fuori dei canoni consueti), emergendo i suoi ripetuti riferimenti alla restituzione delle somme da lui investite nel ristorante, di cui si dimostra nota anche a terzi la proprietà in capo ai due Senese”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caroccia, il clan Senese e i capitali investititi nei ristoranti: perché la Cassazione ha confermato l’aggravante mafiosa Leggi anche: Caso Delmastro, Mauro e Miriam Caroccia indagati per riciclaggio con aggravante mafiosa Bisteccheria con Delmastro, Chiorino e Caroccia: inchiesta a Torino per intestazione fittizia con aggravante mafiosaAdesso anche a Torino si indaga sulla bisteccheria di Roma di cui sono stati soci i vertici di Fratelli d’Italia in Piemonte (Andrea Delmastro Delle...