Il 20enne Fabio Ascione ucciso da un colpo accidentale al bar a Napoli | fermati due giovani La vittima estranea ai clan

Due giovani sono stati fermati in relazione alla morte di un ragazzo di 20 anni avvenuta all'alba del 7 aprile in un bar di Napoli. La vittima, estranea a gruppi criminali e senza precedenti, è stata colpita da un colpo che si è rivelato accidentale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e le responsabilità dei fermati.

Un colpo accidentale ha ucciso Fabio Ascione, 20 anni, estraneo a logiche criminali e incensurato, all’alba del 7 aprile scorso. Il ragazzo si era fermato al bar nel quartiere Ponticelli, poco lontano da casa, per fare colazione di ritorno dal suo lavoro in una sala bingo. Per quell'omicidio ci sono due fermi di pm: un ragazzo di 23 anni, Francesco Pio Autiero, che si è costituito accompagnato dal suo legale è anche un minorenne è stato destinatario del provvedimento dopo le ammissioni di Autiero. Nella ricostruzione degli inquirenti, Autiero, che è legato al clan De Micco perchè nipote di un elemento di spicco della cosca, e il minore, prima dell’uccisione di Ascione avevano preso parte in sella a uno scooter a una sparatoria con esponenti del gruppo Veneruso-Rea del vicino Comune di Volla, che erano a bordo di in auto.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il 20enne Fabio Ascione ucciso da un colpo accidentale al bar a Napoli: fermati due giovani. La vittima estranea ai clan Leggi anche: Omicidio Fabio Ascione a Napoli, fermati due giovani vicini al clan De Micco: il colpo dopo lo scontro a Volla Leggi anche: Napoli, il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso 7 aprile, sarebbe stato colpito accidentalmente da un colpo di pistola nella periferia est di Napoli. A sparare sarebbe stato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava su uno scooter guidato da un 17 - facebook.com facebook Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com