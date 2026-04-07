Napoli il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli

Una notte di violenza si è consumata a Napoli, dove un ragazzo di 20 anni è stato ucciso in via Carlo Miranda, vicino a un bar di Ponticelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo di Poggioreale per i rilievi e le indagini. La vittima è stata trovata senza vita dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.