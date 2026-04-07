Napoli il 20enne Fabio Ascione ucciso vicino a un bar di Ponticelli
Una notte di violenza si è consumata a Napoli, dove un ragazzo di 20 anni è stato ucciso in via Carlo Miranda, vicino a un bar di Ponticelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo di Poggioreale per i rilievi e le indagini. La vittima è stata trovata senza vita dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.
Notte di sangue a Napoli. I carabinieri del nucleo radiomobile e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Sconosciuti in scooter. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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