Il 14 aprile 1980 si spegneva Gianni Rodari, considerato uno dei più innovativi autori di letteratura per l'infanzia. Quarantiquattro anni dopo, nel 2026, una poesia inedita dedicata alla Maremma è stata pubblicata in sua memoria. La poesia riflette un’immagine suggestiva di quella regione, accompagnando il ricordo di uno scrittore che ha rivoluzionato il modo di scrivere per i bambini.

Firenze, 14 aprile 2026 - Era il 14 aprile del 1980 quando moriva il più geniale e originale dei poeti per ragazzi, Gianni Rodari. Morì per problemi di cuore alla viglia dei suoi 60 anni. Rodari, e se ne è avuto davvero coscienza solo da dopo la sua morte, è stato uno dei grandi rivoluzionari intellettuali degli anni '70 che hanno gettato i semi per cambiare la didattica, per coinvolgere i bambini, quindi per costruire via via un mondo di persone migliori, più aperte, più libere. Le sue fiabe di eroi quotidiani senza Principi nè castelli. L’opera di Rodari ha cambiato per sempre la produzione letteraria per l’infanzia, il mondo fiabesco di principi e castelli ha assunto le sembianze del quotidiano, i cavalieri e le fate sono diventati i piccoli eroi proletari della vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 14 aprile muore Gianni Rodari. La Maremma in una poesia inedita

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14 aprile del 1980 muore Gianni Rodari, uomo di cultura, scrittore, giornalista, Personaggio estroverso e creativo, mette queste sue doti nella cronaca dei giornali, come inviato racconta un mondo in mutamento ma anche un universo infantile irrigidito da mille - facebook.com facebook