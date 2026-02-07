Il Promemoria di Gianni Rodari contro la guerra è una poesia bellissima | ecco il testo e il significato

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a San Siro, Ghali ha portato davanti a oltre ottantamila spettatori e più di due miliardi di telespettatori una poesia di Gianni Rodari contro la guerra. La voce dell’artista ha fatto risuonare un messaggio forte e chiaro, ricordando con parole semplici l’importanza di pace e speranza. La scena, tra luci e applausi, ha acceso i cuori di chi seguiva l’evento da casa e di chi era presente allo stadio.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 a San Siro, Ghali ha portato davanti a ottantamila persone e oltre due miliardi di telespettatori una delle voci più limpide della letteratura italiana: quella di Gianni Rodari. Vestito di bianco, al centro dello stadio, il rapper milanese ha recitato Promemoria in tre lingue (italiano, francese e inglese), mentre un gruppo di giovani formava sul campo una colomba umana. L'esibizione arriva dopo giorni di tensioni e polemiche: Ghali aveva denunciato di non aver potuto cantare l'inno nazionale e di aver dovuto eliminare la lingua araba dalla performance.

