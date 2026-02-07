Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Ghali ha scelto di leggere “Promemoria” di Gianni Rodari. Lo stadio di San Siro si è riempito di emozioni mentre il rapper interpretava la poesia, portando sul palco un momento di cultura e riflessione.

Milano – È “Promemoria” di Gianni Rodari la poesia che Ghali ha letto alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 allo stadio di San Siro. Il rapper, nel suo post di denuncia pubblicato giovedì, vigilia di apertura dei Giochi, aveva anticipato che l’organizzazione gli aveva proposto alcuni versi contro la guerra in diverse lingue, ma “quella araba all’ultimo era di troppo”. Alla fine ha recitato la poesia in italiano, francese e inglese. Ecco il testo di “Promemoria” di Gianni Rodari Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Promemoria, la poesia di Gianni Rodari recitata da Ghali alla cerimonia olimpica a San Siro

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.

