Benevento quanto sei bello | Maita alza la Coppa il cielo è giallorosso sopra il Vigorito

Durante la partita, la squadra di casa ha conquistato la vittoria sollevando la coppa, mentre il cielo sopra lo stadio si è tinto di giallorosso. La formazione avversaria ha visto sfumare la propria imbattibilità, segnando la fine di un lungo periodo senza sconfitte. La manifestazione si è conclusa con un festeggiamento collettivo, mentre i tifosi hanno applaudito gli atleti per il risultato ottenuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Dulcis in fundo per la Strega che vede dissolversi l’imbattibilità casalinga per colpa di una Cavese cinica e fortunata, ma è il post gara quello che tocca il cuore dei tifosi del Vigorito con la Coppa per la vittoria del campionato passata prima dalle mani di Vigorito e poi in quelle di Maita. A consegnarla Mattia Marani, presidente della Lega Pro in un tripudio di giallorosso. Poi in campo scatta la festa con il gran finale sotto la Sud che non accenna ad andare via neanche quando giù viene il diluvio, per fortuna breve. Il prato del Vigorito nel post gara si riempie di emozioni con i tifosi che cantano “e tanto già lo so che l’anno prossimo gioco di sabato”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, quanto sei bello: Maita alza la Coppa, il cielo è giallorosso sopra il Vigorito FOTOGALLERY/ Benevento in B, tripudio giallorosso al Vigorito: gli scatti della festaTempo di lettura: 2 minutiChe hai fatto a Pasquetta? Ho festeggiato la promozione in B del Benevento! Chissà a quanti domani verrà posta questa... VIDEO/ Benevento, Vigorito spegne le candeline al timone giallorosso: storia di un’emozione lunga 20 anniTempo di lettura: 3 minuti 20 anni sono un pezzo di vita importante e dal 17 marzo 2006 Oreste Vigorito ha deciso di trascorrere un tempo così lunga...