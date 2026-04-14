Icone sul lungomare | raduno auto d’epoca e Ferrari
Il 19 aprile 2026 sul Lungomare G. si terrà il secondo raduno dedicato alle auto d’epoca e alle Ferrari, organizzato nel luogo che ha già visto il successo dell’edizione precedente. L’evento è rivolto a appassionati di motori e di veicoli storici, con l’obiettivo di mettere in mostra modelli classici e vetture di marca Ferrari. La manifestazione si svolge presso il Fantini Club, che ha ospitato con successo la prima edizione.
Dopo il successo della prima edizione, il Fantini Club è pronto ad accogliere appassionati di motori e storia per il 2° raduno di auto d’epoca e Ferrari, un evento unico che si terrà il 19 aprile 2026 sul Lungomare G. Deledda: Icone sul lungomare del Fantini Club. Un’occasione imperdibile per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Palermo si tinge di storia a motore: raduno di auto e moto d’epoca invadono le vie del centro domenica 15 febbraio.Palermo si prepara a un insolito e colorato carnevale on the road, con un raduno di auto e moto d’epoca che invaderanno le vie della città domenica...
Ferrari si schianta sul lungomare di Gela: due giovani feritiNella notte, una Ferrari è finita contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela, in provincia di Caltanissetta.
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