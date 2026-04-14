Icone sul lungomare | raduno auto d’epoca e Ferrari

Il 19 aprile 2026 sul Lungomare G. si terrà il secondo raduno dedicato alle auto d’epoca e alle Ferrari, organizzato nel luogo che ha già visto il successo dell’edizione precedente. L’evento è rivolto a appassionati di motori e di veicoli storici, con l’obiettivo di mettere in mostra modelli classici e vetture di marca Ferrari. La manifestazione si svolge presso il Fantini Club, che ha ospitato con successo la prima edizione.