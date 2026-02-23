Ferrari si schianta sul lungomare di Gela | due giovani feriti

Una Ferrari ha urtato violentemente il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela, causando il ferimento di due giovani. L’incidente si è verificato a causa di una perdita di controllo del veicolo durante la guida notturna. La vettura ha attraversato le barriere di protezione, finendo contro il muretto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno soccorso i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di messa in sicurezza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violento impatto contro il parapetto del lungomare. Nella notte, una Ferrari è finita contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela, in provincia di Caltanissetta. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi danni alla struttura di protezione, completamente divelta dalla forza dell’urto. Due giovani feriti ma fuori pericolo. A bordo dell’auto si trovavano due ragazzi, entrambi rimasti feriti nell’incidente. Dopo i primi soccorsi sul posto, sono stati trasferiti all’ospedale Ospedale Vittorio Emanuele per accertamenti e cure. Le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Sbanda e si schianta contro parapetto: Ferrari F8 distrutta e due feriti a GelaUna Ferrari F8 ha perso il controllo e si è schiantata contro il parapetto lungo il lungomare di Gela, provocando danni al veicolo e ferendo due giovani a bordo.

Ferrari si schianta contro un parapetto a Gela, due feriti. Nello stesso punto martedì era morto un giovaneUna Ferrari ha investito un parapetto sul lungomare Federico II di Svevia a Gela, causando due feriti.

Ferrari si schianta a Vigevano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ferrari si schianta sul parapetto del lungomare di Gela, due i feriti; Gela (CL), una Ferrari si schianta contro un parapetto: due persone ferite; Sbanda e si schianta contro parapetto: Ferrari F8 distrutta e due feriti a Gela; La Ferrari si schianta al lungomare: due feriti.

Ferrari si schianta contro un parapetto a Gela: 2 feritiFerrari si schianta contro un parapetto a Gela, due feriti. Incidente sul lungomare, nello stesso punto martedì era morto un giovane ... quotidianodiragusa.it

Incidente a Gela, Ferrari si schianta nello stesso punto dove martedì è morto Fabio ToscanoNuovo incidente a Gela, dove una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia, nella notte. newsicilia.it

Ferrari si schianta sul parapetto del lungomare di Gela, due i feriti L'impatto nella notte: https://qds.it/ferrari-schianta-parapetto-lungomare-gela-due-feriti/ - facebook.com facebook

Una Ferrari si è schiantata contro il parapetto del lungomare Federico II di Svevia a Gela, nella notte. I due giovani a bordo della vettura sono rimasti feriti x.com