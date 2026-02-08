Marche | Base Popolare si rinnova Petrucci coordinatore regionale e rilancio del centrodestra in vista delle elezioni

Il movimento regionale Marche di Base Popolare cambia volto. Ieri a Civitanova si è svolto il congresso, dove Emanuele Petrucci è stato scelto come nuovo coordinatore. La sua nomina segna un passo importante per il rilancio del centrodestra in vista delle prossime elezioni.

Il congresso di Base Popolare, tenutosi ieri a Civitanova, ha sancito un cambio di guardia alla guida del movimento regionale con l’elezione di Emanuele Petrucci a nuovo coordinatore. Un passaggio di testimone che segna una fase di rinnovamento e di rilancio per l’organizzazione, intenzionata a consolidare il proprio ruolo all’interno dello spettro politico marchigiano e a rafforzare l’aggregazione delle forze moderate che fanno riferimento al Partito Popolare Europeo. L’assemblea, che ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del panorama politico regionale, tra cui il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, si è conclusa con la presentazione di una squadra dirigenziale completamente rinnovata e orientata a guardare al futuro con ambizione e determinazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Base Popolare

Crotone si avvicina alle elezioni comunali di giugno e la campagna si scalda.

La direzione regionale del Pd si concentra sul futuro dell'Abruzzo, impegnata a tracciare una strategia di rinascita dopo i risultati negativi del governo di centrodestra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Base Popolare

Argomenti discussi: Prove di terzo polo per le elezioni Noi siamo il vero centro, sfidiamo l’attuale bipolarismo; Migliori smartphone Android: la classifica di Febbraio 2026; A Macerata prove di rinascita del centro contro il bipolarismo: Un'alternativa vera per rilanciare la città (FOTO).

Base Popolare Marche, 'nuova fase, sostegno a Acquaroli'Una nuova fase politica per Base Popolare Marche. Il partito, attraverso una nota, fa sapere che sosterrà la ricandidatura del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, alle prossime elezioni. ansa.it

Regionale, Base Popolare presenta i candidati nelle MarcheFare di tante Marche una Regione - Insieme, con competenza e visione popolare. Base Popolare ha presentato alla Mole Vanvitelliana di Ancona i propri candidati alle prossime regionali nelle Marche, ... ansa.it

Puc e Piano di Rigenerazione Base Popolare all’attacco Articolo nel link al primo commento facebook