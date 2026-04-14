L'HC Falkensteiner Pusteria e i Moser Medical Graz99ers si preparano a disputare le loro prime partite nelle fasi finali dell'Ice Hockey League. La prima gara tra le due squadre è programmata per il 15 aprile e sarà trasmessa in diretta su Dazn a partire dalle 19. Entrambe le formazioni affrontano questa fase con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

Aria di prime volte tra le montagne di Brunico e Graz. L'HC Falkensteiner Pusteria e i Moser Medical Graz99ers hanno conquistato per la prima volta nella loro storia la qualificazione alla finale di Ice Hockey League. Il 15 aprile, al Merkur Eisstadion di Graz andrà in scena il primo atto della serie. Si affronteranno la prima della regular season contro la quinta. I Graz99ers hanno dominato il campionato sin dall’inizio e imponendosi nei playoff con un percorso perfetto: 4 a 0 nei quarti di finale e 4 a 0 in semifinale. Dall’altra parte, il Pusteria ha scritto una delle pagine più belle della sua storia recente. Dopo aver eliminato con un incredibile cappotto i campioni in carica di Salisburgo, i Lupi hanno superato il Ljubljana in semifinale per 4 a 1, dimostrando solidità e una crescita costante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ice Hockey League: l'HC Falkensteiner Pusteria sfida i Moser Medical Graz99ers

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Ice Hockey League: su Dazn i playoff di Südtirol e Val PusteriaArchiviato il grande interesse generato dal torneo olimpico di hockey su ghiaccio, la stagione europea entra ora nella sua fase più spettacolare.

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Finale ICE Hockey League: il Pusteria sfida Graz, live su DAZNGara 1 e gara 3 della serie finale visibili gratuitamente su DAZN. Brunico in fibrillazione con public viewing e Intercable Arena già sold out per le prime due gare casalinghe. dazn.com

Graz ospita il Val Pusteria in gara 1 della finale di ICE Hockey League 2025/26 x.com

Der HC Falkensteiner Pustertal setzt seinen Höhenflug in der ICE Hockey League fort und zieht nach dem Overtime-Sieg gegen Ljubljana ins Endspiel gegen die Graz 99ers ein. Über die Gründe, warum das Wolfsrudel derzeit so gefährlich ist. - facebook.com facebook