Hockey ghiaccio | Bolzano a valanga in ICE League Val Pusteria va ko

Nel venerdì 23 gennaio, le squadre italiane dell’ICE Hockey League hanno affrontato un fine settimana caratterizzato da una vittoria e una sconfitta. Il Bolzano ha ottenuto una convincente vittoria, mentre il Val Pusteria è stato sconfitto. Un bilancio equilibrato che evidenzia la competitività delle formazioni italiane in questa stagione.

Una vittoria e una sconfitta. Bilancio agrodolce per le squadre impegnate in questo venerdì 23 gennaio nell'ICE Hockey League 2025-2026. Ecco come si sono sviluppate le cose durante le partite di Bolzano e Val Pusteria. I "Foxes" alla Sparkasse Arena dominano l'HC TIWAG Innsbruck. Misley nel primo periodo apre il conto delle marcature, poi nella fase centrale arrivano Gazley due volte e Schneider a sistemare il conto sul 4-0, che diventa alla fine 5-0 con la zampata a tempo quasi scaduto di Gersich. Sconfitta invece per i "Lupi" per 4-3 sulla pista dei Vienna Capitals. Gli austriaci volano con Gregoire che indirizza la gara sul 2-0 dopo otto giri di lancette, ma Val Pusteria ha la forza di reagire prima riaprendo il conto con Ticar e Bowlby, quest'ultimo in seguito alla griffe di Nogier per il momentaneo 3-2 al 43?, e poi pareggiando al 44? con una nuova rete di Ticar.

