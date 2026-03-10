Ice Hockey League | su Dazn i playoff di Südtirol e Val Pusteria

Su Dazn sono stati annunciati i playoff di Ice Hockey League per Südtirol e Val Pusteria. Grazie al progetto ICE Hockey Media Italy, le partite in trasferta delle due squadre italiane saranno trasmesse in diretta. La fase finale del torneo si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse squadre della lega. Le partite saranno visibili sui canali digitali dedicati alla manifestazione.

Archiviato il grande interesse generato dal torneo olimpico di hockey su ghiaccio, la stagione europea entra ora nella sua fase più spettacolare. Iniziano infatti i playoff della ICE Hockey League, con due squadre italiane protagoniste: HCB Südtirol Alperia e HC Falkensteiner Val Pusteria. La buona notizia per i l pubblico italiano è che le partite in trasferta delle due formazioni saranno trasmesse in diretta gratuita su DAZN Italia, grazie al progetto ICE Hockey Media Italy. La prima diretta è in programma già stasera alle 19.15 con Red Bull Salzburg contro HC Falkensteiner Val Pusteria, gara 1 dei quarti di finale. Per l’HCB Südtirol Alperia, poi, la serie dei quarti di finale contro l’HK Olimpija Ljubljana rappresenterà un’altra occasione per confermarsi tra le realtà più solide della ICE Hockey League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ice Hockey League: su Dazn i playoff di Südtirol e Val Pusteria Articoli correlati Hockey ghiaccio, Bolzano schianta Val Pusteria nel derby di ICE LeagueSolamente tre incontri in programma nella domenica della ICE Hockey League 2026 ma per i colori italiani era in scena un importante derby. Hockey ghiaccio, successi per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE LeagueSi torna all’azione in maniera regolare per quanto riguarda il campionato di ICE Hockey League 2026. Una raccolta di contenuti su Ice Hockey League Temi più discussi: Ecco il pick dei playoff di ICE Hockey League; Ice Hockey League, gli scenari verso i playoff: squadre in campo ogni due giorni in serie al meglio di sette partite; Confermate le date dei playoff di ICE Hockey League 2025/26; EC Red Bull Salzburg - HC Falkensteiner Pustertal Wölfe in Diretta Streaming | DAZN IT. Milano verso la ICE Hockey League: decisione entro giugno sull’ingresso nella legaLa candidatura di Milano alla ICE Hockey League entra nella fase decisiva: i club voteranno entro giugno sull’ingresso nella lega. milanosportiva.com Ecco il pick dei playoff di ICE Hockey LeagueTerminate le serie di pre-playoffs, si è svolto immediatamente il pick che ha determiato gli accoppiamenti per i quarti di finale dei playoff di ICE Hockey League. rainews.it Almeno due realtà dietro al progetto di Milano in ICE Hockey League - facebook.com facebook Almeno due realtà dietro al progetto di Milano in ICE Hockey League x.com