IA negli ambulatori | l’intelligenza artificiale scrive i referti

Recentemente, alcune strutture sanitarie hanno iniziato a utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per la trascrizione automatica dei referti medici. Questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con una società specializzata, viene impiegata direttamente negli ambulatori durante le visite. L’obiettivo è automatizzare la scrittura dei referti, riducendo i tempi e le possibili inesattezze legate alla trascrizione manuale.

L’innovazione tecnologica entra direttamente nelle stanze dei consulti medici presso le strutture, dove una nuova collaborazione con Tandem Health introduce sistemi di intelligenza artificiale dedicati alla trascrizione automatica delle visite. Il progetto, che coinvolge attualmente 9 Unità Operative, mira a trasformare il modo in cui i professionisti gestiscono la documentazione clinica, puntando a restituire tempo prezioso al rapporto diretto tra medico e paziente. All’interno degli ambulatori, il software sviluppato da Tandem Health ascolta il colloquio e produce una bozza iniziale del referto. Questo processo non altera le procedure consolidate né modifica l’esperienza di chi riceve la cura, ma agisce come un supporto invisibile per il personale sanitario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA negli ambulatori: l’intelligenza artificiale scrive i referti I robot diventano “medici”, controllano il polso e danno referti sanitari: ecco la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale – VideoCi sono robot che ballano, altri che fanno i baristi e altri ancora che diventano "medici": presentati i nuovi modelli alla fiera di Pechino Ci sono... Risonanza magnetica e intelligenza artificiale: la tecnologia IA Deep ResolveDa decenni, la risonanza magnetica è uno degli strumenti più preziosi della diagnostica moderna: non utilizza radiazioni, consente di osservare i... Argomenti più discussi: L’Intelligenza Artificiale non azzera il lavoro ombra: i veri numeri degli AI Scribe in ambulatorio; L’intelligenza artificiale nella medicina siciliana e nazionale: oltre l’hype, tra cura, dati e governo del sistema; L’AI applicata alla medicina. Una rivoluzione già iniziata?; Pazienti fantasma: 4 mila visite prenotate all’Asl astigiana ma nessuno si presenta. Modello #PONTE negli ambulatori Pugliesi per il #follow-up post-SCA e post-scompenso acuto. Iacoviello et al presentano i risultati dello studio osservazionale. By Radesich e Di Lenarda il commento editoriale. giornaledicardiologia.it/archivio/4663/… x.com Buona Pasqua da HDental! Prendersi cura della propria salute orale è un gesto d’amore verso se stessi: non smettere di coccolare il tuo sorriso e ricordati che negli ambulatori HDental siamo sempre al tuo fianco, pronti a proteggere denti e gengive con profe - facebook.com facebook