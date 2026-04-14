IA | geni nella scienza ma fallisce con un semplice orologio
Un nuovo rapporto dell’istituto di Stanford evidenzia come l’intelligenza artificiale abbia raggiunto risultati sorprendenti nel campo della ricerca scientifica, superando in alcune aree i professionisti umani. Tuttavia, lo stesso sistema si mostra incapace di risolvere compiti semplici, come leggere l’ora su un orologio analogico. I dati indicano chiaramente questa disparità tra le competenze avanzate e le difficoltà di base dell’IA.
I dati dell’ultimo rapporto annuale dell’istituto di Stanford mostrano un’intelligenza artificiale capace di superare i dottori in ricerca scientifica, ma ancora incapace di leggere correttamente l’ora su un orologio analogico. Mentre la velocità di adozione della tecnologia generativa ha superato quella dei PC e di internet, il divario tra le prestazioni tecniche e la fiducia della popolazione continua a dilatarsi. Il paradosso delle prestazioni: dai PhD all’incapacità di leggere l’ora. L’evoluzione dei modelli computazionali ha raggiunto traguardi che sfidano la percezione comune. Le capacità di risoluzione di problemi matematici a livello di competizioni internazionali sono ora una realtà, con il modello Gemini Deep Think di Google che ha ottenuto una medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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