Un nuovo rapporto dell’istituto di Stanford evidenzia come l’intelligenza artificiale abbia raggiunto risultati sorprendenti nel campo della ricerca scientifica, superando in alcune aree i professionisti umani. Tuttavia, lo stesso sistema si mostra incapace di risolvere compiti semplici, come leggere l’ora su un orologio analogico. I dati indicano chiaramente questa disparità tra le competenze avanzate e le difficoltà di base dell’IA.

I dati dell’ultimo rapporto annuale dell’istituto di Stanford mostrano un’intelligenza artificiale capace di superare i dottori in ricerca scientifica, ma ancora incapace di leggere correttamente l’ora su un orologio analogico. Mentre la velocità di adozione della tecnologia generativa ha superato quella dei PC e di internet, il divario tra le prestazioni tecniche e la fiducia della popolazione continua a dilatarsi. Il paradosso delle prestazioni: dai PhD all’incapacità di leggere l’ora. L’evoluzione dei modelli computazionali ha raggiunto traguardi che sfidano la percezione comune. Le capacità di risoluzione di problemi matematici a livello di competizioni internazionali sono ora una realtà, con il modello Gemini Deep Think di Google che ha ottenuto una medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA: geni nella scienza, ma fallisce con un semplice orologio

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