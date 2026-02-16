L’IA mappa i geni dell’Alzheimer e rivela i driver della malattia

Gli scienziati hanno scoperto come l’intelligenza artificiale identifica i geni chiave dell’Alzheimer, trovando i “driver” che causano i danni nel cervello. Utilizzando tecniche avanzate, hanno analizzato campioni di tessuto cerebrale di pazienti, trovando specifici geni coinvolti nel processo di deterioramento. Questo approccio permette di capire meglio quali sono le cause principali della malattia e come si sviluppa.

Gli scienziati hanno creato mappe dettagliate dei geni nel cervello delle persone con Alzheimer, individuando quali controllano realmente altri geni e guidano i cambiamenti dannosi nella malattia. I neuroni eccitatori mostrano i maggiori riarrangiamenti genetici man mano che la malattia avanza. Un team guidato da Min Zhang e Dabao Zhang presso l'Università della California, Irvine, ha sviluppato mappe dettagliate di come i geni si influenzano a vicenda nelle cellule cerebrali colpite dall'Alzheimer. Queste mappe non si limitano a mostrare correlazioni, ma rivelano quali geni "guidano" effettivamente gli altri, fornendo informazioni cruciali sui meccanismi della malattia.