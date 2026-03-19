Efficienza e innovazione | il modello di GovTech Tokyo per l’integrazione dell’IA generativa

A Tokyo, il governo metropolitano e le amministrazioni municipali stanno adottando strumenti di intelligenza artificiale generativa per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. L’obiettivo è integrare queste tecnologie nelle attività quotidiane, rendendo più rapide le risposte alle esigenze dei cittadini. L’uso dell’IA si sta diffondendo in vari settori, contribuendo a innovare i processi amministrativi e migliorare la qualità dei servizi offerti.

L’uso dell’ intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più presente, anche a Tokyo. Sia il governo metropolitano che le amministrazioni municipali della capitale giapponese, infatti, per incrementare l’efficienza dei servizi pubblici stanno adottando tali strumenti. Tuttavia, affinché sia possibile sostenere questa tendenza, il governo metropolitano ha iniziato a collaborare attivamente con GovTech Tokyo. Quest’ultima sarà impegnata a sviluppare un sistema destinato ai dipendenti pubblici per realizzare applicazioni su misura. Come funziona e a cosa serve la piattaforma sviluppata da GovTech Tokyo?. Il motivo preminente che ha spinto le autorità di Tokyo a incoraggiare l’uso della «Piattaforma di IA Generativa» sviluppata da GovTech Tokyo è legata al desiderio di aumentare l’efficienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Efficienza e innovazione: il modello di GovTech Tokyo per l’integrazione dell’IA generativa Articoli correlati Tivù Verità | Paragone: «Il modello di integrazione dell'Europa è fallito»L'Unione europea stanzia fondi su fondi per rieducare i cittadini a convivere con rom e immigrati, senza mai rispondere ai veri bisogni della... Rockstar spiega come verrà creata GTA VI senza IA generativa**GTA VI sarà realizzata a mano, “quartiere per quartiere”, dice Rockstar: l’IA generativa non ha spazio nel nuovo gioco** A due mesi dalla conferma...