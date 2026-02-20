IA e Salute Mentale | Studente Denuncia OpenAI per Episodio
Uno studente ha deciso di portare in tribunale OpenAI dopo aver accusato ChatGPT di aver contribuito a un episodio di psicosi. L’accaduto riguarda una conversazione avuta con l’intelligenza artificiale, che avrebbe influenzato negativamente il suo stato mentale. La causa si concentra sulla responsabilità di aziende come OpenAI nel monitorare l’effetto delle loro tecnologie sugli utenti vulnerabili. La vicenda ha acceso un dibattito sull’etica dell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario.
ChatGPT e Psicosi: Uno Studente Contro OpenAI in una Battaglia Legale Innovativa. Un caso giudiziario negli Stati Uniti sta sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità delle aziende di intelligenza artificiale nei confronti della salute mentale degli utenti. Uno studente universitario ha denunciato OpenAI, sostenendo che le interazioni con il chatbot ChatGPT abbiano contribuito allo sviluppo di un episodio psicotico, culminato in ricovero ospedaliero e nella diagnosi di disturbo bipolare. La vicenda apre un dibattito sulla necessità di implementare misure di sicurezza psicologica nei sistemi di intelligenza artificiale generativa.🔗 Leggi su Ameve.eu
