ChatGPT e Psicosi: Uno Studente Contro OpenAI in una Battaglia Legale Innovativa. Un caso giudiziario negli Stati Uniti sta sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità delle aziende di intelligenza artificiale nei confronti della salute mentale degli utenti. Uno studente universitario ha denunciato OpenAI, sostenendo che le interazioni con il chatbot ChatGPT abbiano contribuito allo sviluppo di un episodio psicotico, culminato in ricovero ospedaliero e nella diagnosi di disturbo bipolare. La vicenda apre un dibattito sulla necessità di implementare misure di sicurezza psicologica nei sistemi di intelligenza artificiale generativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

