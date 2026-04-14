I tablet rubati nella scuola di San Giorgio a Cremano erano in vendita online | fermato 48enne

La Polizia ha denunciato un uomo di 48 anni di Afragola, accusato di aver messo in vendita online alcuni tablet rubati in una scuola di San Giorgio a Cremano. La scuola, identificata come l’ItI Medi, ha subito un furto che ha portato via materiale per circa 400mila euro. Gli agenti hanno rintracciato il sospetto e sequestrato parte della merce il giorno successivo.

La Polizia ha denunciato un 48enne di Afragola (Napoli): aveva tablet risultati rubati nella scuola Iti Medi di San Giorgio a Cremano, dove i ladri hanno portato via materiale per 400mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it San Giorgio a Cremano, evade dai domiciliari e si nasconde a scuola: arrestato 38enneFuga notturna tra le strade della città: l’uomo scavalca la recinzione di un istituto scolastico ma viene rintracciato dai Carabinieri Il controllo... Polizia metropolitana di Napoli: sequestrata un’attività abusiva a San Giorgio a CremanoEra priva delle necessarie autorizzazioni ambientali, proprietario denunciato per la 5 dipendenti irregolari Continuano le operazioni della Polizia... I tablet rubati nella scuola di San Giorgio a Cremano erano in vendita online: fermato 48enneLa Polizia ha denunciato un 48enne di Afragola (Napoli): aveva tablet risultati rubati nella scuola Iti Medi di San Giorgio a Cremano, dove i ladri hanno ... fanpage.it San Giorgio a Cremano, vende online dispositivi rubati: 48enne ai domiciliariDalla rete alla porta di casa, passando per un’indagine che ha ricostruito il percorso della refurtiva. A San Giorgio a Cremano la Polizia di Stato ha fermato ... cronachedellacampania.it