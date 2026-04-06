The Italian Show il Consorzio salumi piacentini Dop in scena a Parigi

A Parigi, presso il Parco delle Esposizioni di Porta di Versailles, si è svolta una manifestazione dedicata ai prodotti italiani. Il Consorzio di tutela dei salumi Dop piacentini ha partecipato con esposizioni di coppa, salame e pancetta. L'evento, parte del format internazionale “I Love Italian Food”, si è svolto in concomitanza con le fiere “Parizza” e “Sandwich & Snack”, dedicate al settore gastronomico.

Coppa, salame e pancetta al Parco delle Esposizioni di Porta di Versailles: «La Francia anche nel 2025 si è attestata come il maggior importatore» The Italian Show, il Consorzio di tutela salumi Dop piacentini in scena a Parigi. Coppa, salame e pancetta presenti al format internazionale firmato I Love Italian Food, presso il Parco delle Esposizioni di Porta di Versailles, in concomitanza con le fiere di settore “Parizza” e “Sandwich & Snack Show”. L’evento, focalizzato sui pilastri “Educating, Tasting e Promoting”, ha visto il Consorzio «impegnato in una serrata attività di promozione verso il mondo Ho.Re.Ca. d'oltralpe». «Il momento clou della manifestazione – scrive il Consorzio - è stato il Tasting Show d’apertura, affidato al genio di Daniele Reponi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Due giorni intensi nel cuore di Parigi… tra profumi irresistibili e fritture perfette! In occasione di Parizza – Snack Show 2026, abbiamo portato tutta la qualità di Fritturista di Zucchi Professional all’interno di The Italian Show, l’evento firmato I Love Italian Fo facebook