Claudio Amendola | Se vedo un bel sedere lo guardo Mi hanno corteggiato in tutti i modi Oggi sono solo

Claudio Amendola, noto attore italiano, ha recentemente attirato l’attenzione con alcune dichiarazioni sulla sua visibilità pubblica e le sue esperienze professionali. Dopo aver partecipato a film come “Fuori la verità” con Claudia Pandolfi e Claudia Gerini, e aver annunciato il suo ritorno in tv con “I Cesaroni”, Amendola continua a essere una figura di rilievo nel panorama cinematografico e televisivo italiano.

L'attore e regista il cui ultimo film, "Fuori la verità" è stato nelle sale italiane a novembre, presto tornerà in tv con I Cesaroni Presto lo rivedremo in tv con I Cesaroni, mentre a novembre era al cinema con “Fuori la verità”, il suo ultimo film girato insieme a Claudia Pandolfi e Claudia Gerini. “Nel film c’è una famiglia che partecipa a un reality e per un milione di euro mette in piazza la sua vita. Io non metterei alla berlina le persone care. Bisogna difendere chi si ama oltre sé stessi”, ha spiegato Claudio Amendola al Corriere della Sera. Un modo per dire che tutela la privacy: “Ho avuto dei momenti bui, ma mi stimo e mi piaccio anche per questo mio carattere schivo.🔗 Leggi su Today.it

“Se sono mai stato corteggiato? Bigliettini, lingue da un tavolo all’altro, camerieri compiacenti. Le donne sbrigative mi chiedevano ‘solo mezz’ora’, io rispondevo così”: lo rivela Claudio AmendolaClaudio Amendola racconta con semplicità e sincerità le sue esperienze di corteggiamento, descrivendo i metodi utilizzati e le situazioni vissute.

