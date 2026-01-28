Dal 2 febbraio vedere la Fontana di Trevi a Roma costa 2 euro ticket solo per turisti | gratis per i residenti

A partire dal 2 febbraio, i turisti che vogliono ammirare la Fontana di Trevi dovranno pagare un biglietto di 2 euro. La novità riguarda solo i visitatori provenienti da fuori Roma, mentre i residenti della capitale continueranno a entrare gratuitamente. La decisione è stata presa per regolamentare gli accessi e gestire meglio il flusso di persone nella zona.

A partire dal 2 febbraio 2026, la Fontana di Trevi sarà fruibile pagando un ticket da 2 euro. Il biglietto dovrà essere acquistato dai turisti e dalle persone provenienti da fuori città. I residenti romani, invece, potranno continuare ad ammirare gratuitamente il famoso monumento. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Fontana di Trevi, dal 2 febbraio ticket da 2 euro per i turisti: residenti esentati Dal Campidoglio hanno reso noto che a partire dal prossimo 2 febbraio ci sarà un cambiamento importante “per la fruibilità della Fontana di Trevi”. “Come annunciato lo scorso 19 dicembre – hanno riferito dall’amministrazione – entrerà in vigore il biglietto di ingresso a pagamento per turisti e non residenti che consentirà, al costo di 2 euro (tariffazione in vigore anche la prima domenica del mese), di accedere al perimetro interno del monumento”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

