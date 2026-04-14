i ragazzi sono stati eccezionali

Durante l'ultima partita, i giovani calciatori hanno dimostrato grande determinazione e impegno, cercando di lasciarsi alle spalle i risultati negativi della stagione precedente. L'allenatore, presente in campo, ha espresso chiaramente la volontà di recuperare terreno e migliorare le prestazioni della squadra. La partita è stata caratterizzata da una forte volontà di riscossa, con i ragazzi che hanno mantenuto un atteggiamento combattivo dall'inizio alla fine.

Esigenza di tornare a giocare e riscattare l’ultima stagione. Da parte di mister Andrea Filippeschi la voglia di rivalsa e di fare bene era tanta. Il tecnico azzurro ha costruito una coralità unica, frutto di lavoro e sacrificio, ogni risultato ottenuto non è mai arrivato per caso. "Sono contento per questi ragazzi, sono stati eccezionali sotto ogni aspetto. Tutti ci vedevano come di passaggio – ha detto Andrea Filippeschi (nella foto)– come se dovessimo fare qualcosa di scontato. C’è stata una crescita importante in questa squadra, soprattutto dal punto di vista dei valori umani". Avvantaggiare i singoli e le loro caratteristiche. Partire dai loro punti di forza per affrontare gli avversari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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