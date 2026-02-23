Mussolini lettere del Duce su incontro con Hitler restituite all’Archivio Stato

Benito Mussolini ha scritto lettere sull'incontro con Hitler, che questa mattina sono state restituite dall’Archivio Centrale dello Stato di Roma. La restituzione è avvenuta durante una cerimonia organizzata dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Le lettere, conservate per decenni, rappresentano un documento storico di grande valore. La restituzione ha coinvolto operatori e storici interessati a conoscere meglio quegli incontri. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tutela del patrimonio culturale italiano.

Alcune lettere scritte da Benito Mussolini sono state restituite questa mattina, nel corso di una cerimonia nella sede dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Si tratta di cinque fogli manoscritti del Duce, appunti relativi all’incontro avvenuto con Adolf Hitler il 22 aprile 1944 a Salisburgo nel castello di Klessheim. Presenti all’evento Antonio Tarasco, Direttore Generale Archivi del ministero della Cultura, presso la cui sede i documenti verranno custoditi per garantirne lo studio e la valorizzazione, e la Soprintendente Archivistica e Bibliografica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sequestrate a Torino 5 lettere di Mussolini sull’incontro a Salisburgo con Hitler, i manoscritti vanno al Ministero della CulturaI carabinieri di Torino hanno sequestrato cinque lettere di Mussolini, scritte in occasione dell’incontro con Hitler a Salisburgo, e le hanno consegnate al Ministero della Cultura.

I Carabinieri ritrovano appunti originali di un incontro tra Mussolini e HitlerI Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno scoperto appunti originali di un incontro tra Mussolini e Hitler, a causa di una vendita privata.

L’ultimo incontro tra Mussolini e Hitler a Villa Gaggia prima della caduta del Duce

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L’uomo che arrestò Mussolini protagonista del libro di Mario Avagliano.

Caio Mussolini, il pronipote del duce: Fascismo violento? L'unica violenza viene da sinistraÈ in Puglia per la presentazione del suo libro ''Mussolini e il fascismo: l'altra storia'' tra le contestazioni. Il Pd di Brindisi chiede spiegazioni al ... bari.repubblica.it

Mussolini, recuperate dai carabinieri le lettere dell'incontro con HitlerQuesta mattina, nel corso di una cerimonia nella sede dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino hanno restituito cinque fogli manoscrit ... msn.com

Al via un progetto di valorizzazione dell'Archivio storico del carcere di Udine Grazie a un'iniziativa della Casa circondariale di Udine e del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Ateneo in collaborazione con l'Archivio di Stato, due det - facebook.com facebook