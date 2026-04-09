Incontro con Franco Perrelli Ottocento nordico | la letteratura e le donne

Sabato 18 aprile alle 18 si terrà un incontro dedicato all’Ottocento nordico, con un focus sulla letteratura e il ruolo delle donne in quel periodo. L’evento si svolge in occasione della pubblicazione di un saggio di Franco Perrelli dedicato a Strindberg e all’esperienza del superuomo, pubblicato dalla Cue Press Editore. Perrelli, già docente di Discipline dello spettacolo, approfondirà questi temi attraverso una presentazione rivolta al pubblico interessato alla letteratura e alla cultura del Nord.

Sabato 18 Aprile ore 18:00Incontro conFRANCO PERRELLIOttocento nordico: la letteratura e le donneIn occasione della pubblicazione del saggio di Franco PerrelliStrindberg: l’esperienza del superuomo Cue Press EditoreFranco PerrelliGià professore ordinario di Discipline dello spettacolo nelle. 🔗 Leggi su Baritoday.it Le donne nella letteratura francese con il Duo Raffaelli e Angela Marconi"Note di violino, chitarra e canto, per la donna nella letteratura francese" è il tema dello spettacolo in programma domenica alle 16 al Museo della... Marzo delle donne: Franco Ricordi a Pisa per raccontare 'le donne e l’amore fra Dante e Shakespeare'Prosegue il calendario di appuntamenti del “Marzo delle donne”, la rassegna promossa dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale...