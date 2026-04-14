La decima stagione di ‘Belve’ è iniziata martedì 7 aprile su Rai2, registrando un ascolto di circa 1,35 milioni di spettatori e uno share dell’8,8%. Gli ospiti di questa edizione includono Francesco Chiofalo, che ha parlato della sua esperienza con un tumore al cervello, e Giulia Michelini, che ha condiviso le sue esperienze con l’ayahuasca e le visioni. Il programma mantiene un formato che prevede interviste e approfondimenti su temi di attualità e vicende personali.

La decima stagione di ‘ Belve ’ ha esordito martedì 7 aprile su Rai2 registrando l’8,8% di share, pari a 1 milione 349 mila spettatori. Buon risultato per il format ormai consolidato di Francesca Fagnani che si è scontrato con ‘Il commissario Montalbano’ su Rai 1 e la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Ilary Blasi su Canale5. Per la seconda puntata, la giornalista più graffiante della televisione cala dei pezzi da 90 tra gli ospiti: ecco chi ci sarà. Carlo Conti . Il primo ospite annunciato della seconda puntata di ‘Belve’ è l’ex direttore artistico e conduttore di Sanremo Carlo Conti. Nell’intervista, Fagnani ha parlato proprio del Festival e Conti ha rivendicato la sua scelta di passare il testimone a Stefano De Martino in diretta, vissuta anche come un segno d’affetto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I nuovi ospiti di Belve: Francesco Chiofalo e il tumore al cervello. Giulia Michelini, l’ayahuasca e le visioni

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...

Belve, gli ospiti di stasera: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco ChiofaloTorna questa sera, martedì 14 aprile 2026, l’appuntamento con Belve, il programma cult di Francesca Fagnani prodotto da Fremantle e trasmesso su Rai2...