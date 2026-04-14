A Islamabad, i negoziati sembravano ormai conclusi, con un accordo quasi definito. Tuttavia, poco prima di firmare il Memorandum d’intesa, le trattative si sono complicate a causa di richieste più rigide e di cambiamenti ripetuti nelle condizioni. La discussione si è arenata di fronte a una posizione più intransigente, rendendo difficile trovare un’intesa definitiva.

A Islamabad si era quasi raggiunto un accordo, “ma quando eravamo arrivati a un passo dal siglare il ‘Memorandum d’intesa di Islamabad’ ci siamo imbattuti nel massimalismo, nel continuo mutare delle regole del gioco e nella chiusura”. Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi. Parole che indicano quanto avvenuto durante i colloqui, conclusi con Vance che, tornando in patria, ribadiva il massimalismo Usa del prendere o lasciare. Tre le interpretazioni dei fatti. Gli Stati Uniti hanno dato vita all’ennesima farsa, l’apertura a negoziati fasulli: di fatto, una pausa tattica delle ostilità per aver modo ricalibrare le strategie di guerra, guerra che non poteva continuare così come si stava dipanando perché l’Impero stava perdendo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I negoziati di Islamabad e la bomba di Melania Trump

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Un possibile incontro privato durante la visita negli Stati Uniti prende forma tra indiscrezioni e trattative riservate. Sullo sfondo, l’ipotesi di un coinvolgimento di Melania Trump e un equilibrio diplomatico ancora tutto da definire. x.com