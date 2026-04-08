Donald Trump concede tregua di due settimane | Iran apre al cessate il fuoco negoziati a Islamabad

Donald Trump ha annunciato una tregua di due settimane, mentre l'Iran ha aperto alla possibilità di un cessate il fuoco. Le parti hanno avviato negoziati a Islamabad con il supporto del Pakistan. La tregua è condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, una strategica via navigabile. La decisione arriva in un momento di tensioni nella regione, con le negoziazioni che coinvolgono diverse nazioni e si concentrano sulle questioni di sicurezza e di accesso marittimo.

Tregua condizionata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, Teheran accetta il cessate il fuoco: negoziati al via con mediazione del Pakistan. Si apre uno spiraglio diplomatico nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la decisione di estendere di due settimane la scadenza dell’ultimatum a Teheran, accettando di sospendere i bombardamenti a una condizione precisa: la riapertura immediata e completa dello Stretto di Hormuz. La proposta ha trovato un primo riscontro positivo da parte dell’Iran, che — secondo fonti internazionali — ha accettato un cessate il fuoco temporaneo promosso dal Pakistan, anche grazie all’intervento diplomatico della Cina, che ha invitato Teheran a mostrare flessibilità per ridurre le tensioni regionali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Donald Trump concede tregua di due settimane: Iran apre al cessate il fuoco, negoziati a Islamabad Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: negoziati a IslamabadIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla... Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da TrumpAlle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump. Trump dice que Irán pidió alto al fuego, pero Irán lo niega #noticiasestrellatv Temi più discussi: Iran, Trump concede una tregua di due settimane, borse asiatiche su, crolla il petrolio; Iran-Usa, Trump concede due settimane: tregua legata allo Stretto di Hormuz; Petrolio sotto i 100 dollari, borse in rally: Trump concede una tregua di due settimane; Trump concede due settimane all’Iran: tregua legata all’apertura dello Stretto di Hormuz. Tregua Iran-Usa, Trump si arrabbia per la nota di Teheran: E' falsa e Cnn abboccaUna nota da Teheran celebra la vittoria dell'Iran e la Cnn le dà risalto: per il presidente è una bufala pericolosa ... adnkronos.com Guerra Iran-Usa, Trump: «Tregua per due settimane». Teheran pronta a riaprire Hormuz, crolla il petrolioGuerra Iran-Usa, gli aggiornamenti in diretta dell'8 aprile 2026. Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum all'Iran. Trump ha ... leggo.it Una frase semplice, un commento piuttosto ordinario che diventa straordinario se proviene da oltre 400.000 chilometri di distanza. Quando il presidente Donald Trump, collegato in diretta con gli astronauti a bordo di Artemis 2, ha chiesto loro incuriosito cosa s - facebook.com facebook Il termine "taco" per Donald Trump ci torna utile anche oggi. x.com