Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato l'avvio di un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, con negoziati previsti a Islamabad. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni tra le due nazioni e mira a ridurre la possibilità di conflitti armati. L’accordo temporaneo sarà monitorato con attenzione nei prossimi giorni. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni ufficiali provenienti da Washington.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla scadenza delle 20:00 (ora locale) entro la quale aveva minacciato di “distruggere una intera civiltà” se Teheran non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz. In un post su Truth Social, Trump ha spiegato che l’intesa è stata raggiunta su richiesta del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e del feldmaresciallo Asim Munir, che avevano sollecitato di sospendere l’attacco imminente. Washington afferma che la Repubblica Islamica deve accettare la «riapertura completa, immediata e sicura» dello strategico stretto, cruciale per il transito del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: negoziati a Islamabad

Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: “A condizione che riapra subito lo Stretto di Hormuz”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, a meno di due ore dalla...

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Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

Temi più discussi: Trump, l'Iran e il mistero del cessate il fuoco: la guerra si ferma o no?; L'annuncio di Trump: L'Iran ci ha chiesto un cessate il fuoco, lo valuteremo alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Ma Teheran frena: È falso; Trump annuncia agli Stati Uniti che la vittoria nella guerra contro l'Iran è vicina, ma promette attacchi di grande portata; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte.

Trump estende l’ultimatum: Sospendo gli attacchi, cessate il fuoco di due settimaneQuando manca poco alla scadenza dell’ultimatum all’Iran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia la sospensione dei raid per un periodo di due settimane. Si tratterà di un cessate il fu ... interris.it

Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: A condizione che riapra subito lo Stretto di HormuzTrump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l'Iran a condizione che Teheran riapra lo Stretto di Hormuz L'articolo Trump annuncia cessate il fuoco di due settimane con l’Iran: A cond ... msn.com

Donald Trump annuncia una tregua di due settimane con l’Iran Il presidente Usa afferma di voler sospendere bombardamenti e attacchi per aprire una fase di cessate il fuoco bilaterale, sostenendo che gli obiettivi militari sono stati già raggiunti e superati. Lla facebook

un'intera civiltà morirà stanotte annuncia #Trump che chiede apertura di Hormutz. #Iran ha chiuso tutti i canali di comunicazione con gli Usa.Siamo davanti a un'escalation senza precedenti tra Usa e Iran con conseguenze mondiali. x.com