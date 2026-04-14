I medagliati olimpici bergamaschi della neve | Abbiamo vinto oltre le difficoltà ci tenevamo tanto

Quattro atleti bergamaschi hanno conquistato medaglie alle ultime Olimpiadi invernali. Michela Moioli ha ottenuto un argento a squadre e un bronzo individuale nello snowboard cross, mentre Mattia Tomasoni ha vinto un argento nello ski cross. Sofia Goggia ha invece conquistato il bronzo nella discesa libera. Gli atleti hanno dichiarato di aver superato le difficoltà e di aver dato il massimo per portare a casa i risultati.

Milano. Quattro medaglie olimpiche bergamasche, due argenti e due bronzi, firmati da Michela Moioli nello snowboard cross (argento a squadre e bronzo individuale), da Mattia Tomasoni nello ski cross (argento) e da Sofia Goggia (bronzo in discesa libera). Nel contesto del media day al Teatro Armani la Federazione Italiana Sport Invernali ha celebrato la stagione 202526. Con tutti i medagliati delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e i vincitori delle coppe del mondo generali e di specialità. E una forte anima orobica. Gallery La Fisi festeggia i medagliati olimpici della neve con Goggia, Moioli e Tomasoni Sfoglia la Gallery > 16. Goggia: “Ho vinto oltre le difficoltà”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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