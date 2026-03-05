Strahinja Pavlovic ha commentato le sfide del Milan contro le squadre più piccole, spiegando che la squadra fatica particolarmente quando ha un alto possesso palla. L'intervista è stata pubblicata da 'La Gazzetta dello Sport' e si concentra sulle difficoltà che il club affronta in queste partite. Pavlovic ha fornito una sua analisi senza approfondire cause o motivazioni.

A pochi giorni dal derby di Milano tra il Milan e l'Inter, il difensore dei rossoneri, Strahinja Pavlovic, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Per l'occasione, Pavlovic non ha parlato soltanto del derby della Madonnina imminente, ma anche del presente del Diavolo. In particolare, il serbo si è soffermato nel cercare di dare una spiegazione a un trend che va avanti dalle prime settimane di campionato. Parliamo del fatto che il Milan fa fatica contro le squadre medio-piccole, mentre con le cosiddette 'big' i risultati arrivano con una continuità non scontata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pavlovic spiega: “Difficoltà contro le piccole? Facciamo fatica quando abbiamo tanto possesso”

