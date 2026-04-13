Marotta | Rigore contro di noi non c’era Non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto ma…

Un dirigente ha dichiarato che il rigore assegnato contro la sua squadra non c’era. Ha aggiunto di non essere molto risentito, anche se la vittoria è arrivata comunque. La frase suggerisce che episodi simili si verificano frequentemente durante le partite. La discussione riguarda un episodio controverso che ha coinvolto l’assegnazione di un rigore.

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