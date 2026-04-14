Nel fine settimana del 18 e 19 aprile, il centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio sarà teatro di un evento legato al tour Skifidol Italian Brainrot™ Days. L’iniziativa coinvolgerà diversi visitatori e si svolgerà all’interno delle aree commerciali, con attività e momenti dedicati al fenomeno virale. L’evento, annunciato dalla gestione del centro, attirerà pubblico da diverse zone della regione.

Il Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio ospiterà, nei giorni di sabato 18 e domenica 19 aprile, il tour Skifidol Italian Brainrot™ Days. L’evento trasforma il fenomeno digitale virale in un format live per famiglie, con appuntamenti fissati sei volte al giorno tra incontri con i personaggi e attività interattive. L’impatto del digitale sulla realtà fisica del territorio. I numeri che sostengono questa iniziativa evidenziano una mutazione profonda nelle abitudini di consumo delle nuove generazioni. Con oltre un miliardo di visualizzazioni registrate a livello globale, il movimento Skifidol Italian Brainrot™ ha dimostrato una capacità di penetrazione sociale senza precedenti: in Italia, infatti, 6 ragazzi su 10 compresi nella fascia d’età tra gli 11 e i 18 anni seguono quotidianamente i contenuti di questo universo psichedelico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Gigli: il fenomeno virale Skifidol invade il centro commerciale

Ai Gigli gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta ItaliaArrivano a Campi Bisenzio gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia.

Skifidol Italian Brainrot™ Days: Cappuccino Assassino e Tung Tung Tung Sahur al Centro commerciale La TorreIncontrare, ballare e interagire con Cappuccino Assassino, Bromosuaro Rex, Tung Tung Tung Sahur, Mateo, solo alcuni tra i personaggi psichedelici che...