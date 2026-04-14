Ai Gigli gli Skifidol Italian Brainrot™ Days il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia
A Campi Bisenzio, nel quartiere dei Gigli, si svolge il tour live degli Skifidol Italian Brainrot™ Days, uno spettacolo che sta attirando numerosi giovani provenienti da diverse parti d’Italia. L’evento, molto atteso, vede la partecipazione di numerosi spettatori desiderosi di assistere allo show e di vivere un’esperienza coinvolgente con i protagonisti della tournée. La manifestazione si svolge all’interno di un centro commerciale, attirando l’attenzione di molti appassionati.
Arrivano a Campi Bisenzio gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l’evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi fa tappa in Toscana.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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